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Двое полицейских погибли в ДТП с участием КамАЗа под Воронежем

Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с участием КамАЗа под Воронежем

Двое полицейских погибли в аварии с участием КамАЗа в Воронежской области, сообщает РЕН ТВ.

Смертельная авария произошла в селе Митрофановка. За рулем ВАЗа находился 21-летний младший лейтенант. По данным МВД, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался КамАЗ. В результате столкновения погибли два человека: сотрудник МВД и его 50-летний коллега, который находился на пассажирском сиденье.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту трагедии. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
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