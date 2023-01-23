Двое полицейских погибли в ДТП с участием КамАЗа под Воронежем

Смертельная авария произошла в селе Митрофановка. За рулем ВАЗа находился 21-летний младший лейтенант. По данным МВД, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался КамАЗ. В результате столкновения погибли два человека: сотрудник МВД и его 50-летний коллега, который находился на пассажирском сиденье.