Пропавшего таксиста нашли мертвым через сутки после выезда на заказ в Новосибирске

По данным издания, тревогу забили родственники пропавшего, которые не смогли дозвониться до него. Сначала они пытались самостоятельно отследить телефон мужчины, но безуспешно. Тогда к поискам россиянина подключились волонтеры регионального отделения отряда «ЛизаАлерт», и вскоре замерзшее тело таксиста было найдено в лесу.