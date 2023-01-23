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Пропавшего таксиста нашли мертвым через сутки после выезда на заказ в Новосибирске

Происшествия
Пропавшего таксиста нашли мертвым через сутки после выезда на заказ в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски 51-летнего водителя такси, который пропал после выезда на очередной заказ. Мужчину нашли мертвым через сутки, пишет KP.RU.

По данным издания, тревогу забили родственники пропавшего, которые не смогли дозвониться до него. Сначала они пытались самостоятельно отследить телефон мужчины, но безуспешно. Тогда к поискам россиянина подключились волонтеры регионального отделения отряда «ЛизаАлерт», и вскоре замерзшее тело таксиста было найдено в лесу.

В ближайшее время эксперты установят истинную причину гибли сибиряка. По факту трагедии также была организована проверка, направленная на выяснение обстоятельств смерти мужчины. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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