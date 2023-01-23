Москвич устроил бойню в квартире на Витебской, где нашли труп его матери и изрезанную сестру

Инцидент произошел в квартире на улице Витебская. Там обнаружили изрезанное тело женщины 1959 года рождения. Ее дочь госпитализировали с ножевыми ранениями. В помещении на момент совершения преступления находился сын погибшей. Его доставили в отделение полиции.