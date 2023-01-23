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Самарские разработчики создают для пациентов индивидуальные эндопротезы

Технологии
Самарские разработчики создают для пациентов индивидуальные эндопротезы

Специалисты Самарского государственного медуниверситета разработали и выпускают сложнопрофильные титановые и керамические эндопротезы. Каждый эндопротез делается индивидуально для пациента с помощью послойной печати на 3D-принтере.

Как пишет информационный портал «ВолгаНьюс», в то же время учитываются анатомические особенности каждого пациента, что позволяет успешно решить проблему больного и вернуть его к нормальной жизни. Специалисты СамГМУ выпускают эндопротезы для пациентов с деструктивно-дистрофическими заболеваниями, опухолями, травмами длинных и коротких костей. Граждан с подобными патологиями ждет инвалидность, однако установка индивидуальных эндопротезов поможет ее избежать.

В настоящее время произведенные в Самаре индивидуальные эндопротезы ставят пациентам как в специализированных организациях здравоохранения, так и в больших федеральных центрах. Сделано уже свыше 20 успешных операций. Проект СамГМУ по изготовлению индивидуальных эндопротезов попал в топ-10 самых значимых достижений по версии Российской академии наук (РАН) за 2021 год.
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