Самарские разработчики создают для пациентов индивидуальные эндопротезы

Как пишет информационный портал «ВолгаНьюс», в то же время учитываются анатомические особенности каждого пациента, что позволяет успешно решить проблему больного и вернуть его к нормальной жизни. Специалисты СамГМУ выпускают эндопротезы для пациентов с деструктивно-дистрофическими заболеваниями, опухолями, травмами длинных и коротких костей. Граждан с подобными патологиями ждет инвалидность, однако установка индивидуальных эндопротезов поможет ее избежать.