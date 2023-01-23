Пульмонолог Андронова раскрыла главную опасность нового штамма COVID-19 «Кракен»

Мутация XBB.1.5, или «Кракен», обладает высокой заразностью и может крайне быстро распространяться. Данный штамм обходит иммунитет и заражает как переболевших, так и вакцинированных. Особенно тяжело инфекция протекает у людей с хроническими заболеваниями, рассказала Андронова в беседе с «БНК».