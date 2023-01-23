Пульмонолог Андронова раскрыла главную опасность нового штамма COVID-19 «Кракен»

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен» обладает особо опасной отличительной чертой, предупредила врач-пульмонолог Оксана Андронова.
Мутация XBB.1.5, или «Кракен», обладает высокой заразностью и может крайне быстро распространяться. Данный штамм обходит иммунитет и заражает как переболевших, так и вакцинированных. Особенно тяжело инфекция протекает у людей с хроническими заболеваниями, рассказала Андронова в беседе с «БНК».
Предотвратить всплеск заболеваемости поможет соблюдение привычных мер безопасности. Речь идет о ношении средств индивидуальной защиты, регулярном проветривании и уборке помещений, а также соблюдении личной гигиены. К симптомам инфекции относятся насморк, повышение температуры тела, чихание, боли в мышцах и горле, кашель. Первый случай заражения «Кракеном» выявили в России в январе 2023 года.