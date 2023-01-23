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МИД Польши: ФРГ ожидает международная изоляция при отказе передать Украине танки Leopard

Армия
МИД Польши: ФРГ ожидает международная изоляция при отказе передать Украине танки Leopard

Германия окажется в международной изоляции, если не даст своего согласия на поставки танков Leopard на Украину. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

По его мнению, недавнее заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать против поставок третьими странами немецких танков на Украину, свидетельствует о том, что давление США, Великобритании и стран Восточной Европы на Германию возымело свой эффект.

«Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции», — сказал Мулярчик.

В Берлине прекрасно понимают, что кроме поставок оружия Украине сегодня идет большая игра за американское влияние в Европе, отметил замминистра иностранных дел Польши.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что страны НАТО смогут предоставить Украине лишь небольшое число танков Leopard, передает телеканал «360».
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