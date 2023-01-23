МИД Польши: ФРГ ожидает международная изоляция при отказе передать Украине танки Leopard

По его мнению, недавнее заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать против поставок третьими странами немецких танков на Украину, свидетельствует о том, что давление США, Великобритании и стран Восточной Европы на Германию возымело свой эффект.