РИА Новости: политика Эрдогана может обернуться для Турции исключением из НАТО

В статье РИА Новости сказано, что Североатлантический альянс недоволен действиями Турции, которая зарабатывает на украинском кризисе, а не просто помогает Киеву. Плюс ко всему на Западе недовольны позицией Анкары относительно расширения НАТО. Турки тормозят процесс присоединения Швеции и Финляндии к военному блоку из-за «курдских террористов».