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РИА Новости: политика Эрдогана может обернуться для Турции исключением из НАТО

Политика
РИА Новости: политика Эрдогана может обернуться для Турции исключением из НАТО

Западные политики стали чаще выступать за исключение Анкары из состава НАТО из-за политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил обозреватель Михаил Катков.

В статье РИА Новости сказано, что Североатлантический альянс недоволен действиями Турции, которая зарабатывает на украинском кризисе, а не просто помогает Киеву. Плюс ко всему на Западе недовольны позицией Анкары относительно расширения НАТО. Турки тормозят процесс присоединения Швеции и Финляндии к военному блоку из-за «курдских террористов».

«Власти Евросоюза игнорируют "перформанс" Эрдогана», — написал Катков.

Ранее сообщалось, что в Финляндии не исключили вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает НСН.
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