Сбербанк анонсировал массовое тестирование платежных стикеров с февраля

Сбербанк будет проводить тестирование применения платежных стикеров, передает информационное агентство «Прайм». Результаты должны определить, будет ли технология внедряться на промышленной основе.
Платежные стикеры были созданы как более компактный аналог банковской карты. Стикер не предполагает наличия номера и клеится к смартфону. Технология позволяет оплачивать товары и услуги в одно касание.
Стикер также может быть быстро заблокирован в случае утраты. На него возможно установить пин-код и настроить лимит по тратам. Также с технической точки зрения он представляет из себя вариант дебетовой сберкарты «Мир».