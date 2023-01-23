Гражданина Украины отправили в СИЗО за подготовку теракта против мэра Бердянска

Стали известны детали уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Украины за подготовку теракта против мэра Бердянска Александра Сауленко. Фигуранта этапировали в Крым, где по ходатайству ФСБ РФ заключили под стражу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».