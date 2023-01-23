Гражданина Украины отправили в СИЗО за подготовку теракта против мэра Бердянска

Стали известны детали уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Украины за подготовку теракта против мэра Бердянска Александра Сауленко. Фигуранта этапировали в Крым, где по ходатайству ФСБ РФ заключили под стражу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, мужчина был завербован движением, созданным сотрудником СБУ. Тот пообещал новому члену организации погасить его кредиты, а также вывезти семью на подконтрольные Киеву территории.
Впоследствии украинец заминировал служебный автомобиль чиновника, установив в днище бомбу. Однако устройство не сработало. Злоумышленника задержали благодаря бдительным гражданам. Обвиняемый и его адвокаты обжаловали арест, заседание пока не состоялось.