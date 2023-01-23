Полиция пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговых» в Херсонской области

В двух районах Херсонской области правоохранители пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговых» (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Личности руководителя и активистов ячейки уже установлены. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по Херсонской области.
По данным ведомства, организация орудовала в Скадовском и Голопристанском муниципальных округах. Сектанты занимались пропагандой антиправославных идей и распространением экстремистской литературы. Наряду с этим они отрицали факт вхождения Херсонской области в состав РФ.
Также отмечается, что иеговисты проводили собрания и обряды в «Зале Царства», который находился в селе Новософиевка. При обысках в помещении правоохранители нашли более четырех тысяч экземпляров запрещенных книг, журналов, листовок и других агитационных материалов.