Сын Аллы Довлатовой получил травму после падения в горах

Несчастный случай произошел с 18-летним сыном радиоведущей и актрисы Аллы Довлатовой. Юноша, которого зовут Павел, упал в горах и получил травму.
Довлатова отдыхает вместе с близкими в Красной Поляне. Радиоведущая любит кататься на горных лыжах. Однако отпуск семьи омрачило неприятное происшествие.
«Паша давно не катался и сегодня упал. Ударился головой», — пожаловалась актриса в соцсетях.
По словам знаменитости, ее сына спас шлем. Она призвала подписчиков беречь себя и близких и никогда не кататься без защиты головы.
Довлатова призналась, что ее муж раньше катался без шлема, но в этом году сотрудники проката все же уговорили его взять защиту. Радиоведущая порадовалась этому, поскольку теперь может быть спокойна за всех близких.
Подписчики актрисы пожелали ее сыну здоровья и скорейшего восстановления. Некоторые же задались вопросом, зачем заниматься таким травмоопасным спортом.