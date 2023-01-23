Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сын Аллы Довлатовой получил травму после падения в горах

Шоу-бизнес
Сын Аллы Довлатовой получил травму после падения в горах

Несчастный случай произошел с 18-летним сыном радиоведущей и актрисы Аллы Довлатовой. Юноша, которого зовут Павел, упал в горах и получил травму.

Довлатова отдыхает вместе с близкими в Красной Поляне. Радиоведущая любит кататься на горных лыжах. Однако отпуск семьи омрачило неприятное происшествие.

«Паша давно не катался и сегодня упал. Ударился головой», — пожаловалась актриса в соцсетях.

По словам знаменитости, ее сына спас шлем. Она призвала подписчиков беречь себя и близких и никогда не кататься без защиты головы.

Довлатова призналась, что ее муж раньше катался без шлема, но в этом году сотрудники проката все же уговорили его взять защиту. Радиоведущая порадовалась этому, поскольку теперь может быть спокойна за всех близких.

Подписчики актрисы пожелали ее сыну здоровья и скорейшего восстановления. Некоторые же задались вопросом, зачем заниматься таким травмоопасным спортом.
алла довлатова Радиоведущая знаменитости
Военкоры ФАН
Лучшие в аду