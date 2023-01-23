Шеф-повар Александр назвала секрет избавления от жира на животе у женщин старше 40 лет

Женщинам после 40 лет стоит придерживаться ряда правил в питании, чтобы избавиться от жира на животе, отметила шеф-повар Девин Александр.
Представительницам прекрасного пола старше 40 лет следует употреблять больше ягод и выбирать десерты с низким содержанием сахара. Шеф-повар призвала не бояться есть сладкое, передает Eat This, Not That!.
«Найдите несколько любимых десертов, которые не содержат много углеводов или сахара. Например, один из моих любимых — шоколадный пудинг из греческого йогурта, темного какао-порошка, стевии и щепотки морской соли», — рассказала Александр.
Она также порекомендовала добавить в рацион побольше белковой пищи, которая способствует набору мышечной массы. Помимо этого следует сократить употребление крахмалистых углеводов, чтобы снизить тягу к сладкому.