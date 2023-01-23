Бывший министр обороны Польши заявил о плачевном положении военной промышленности в стране

Польские власти предоставили большие объемы военной помощи Украине и лихорадочно закупают боевую технику и вооружение иностранного производства, игнорируя потребности собственного ВПК. Об этом заявил бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк.
Он объяснил, что закупки Варшавой боевой техники и вооружения за рубежом носят хаотичный характер.
«Положение польской оборонной промышленности очень плохое», – подчеркнул депутат польского Сейма Семоняк.
Политик обвинил власти собственной страны в отказе от приобретения отечественных ПТРК, гранатометов и средств ПВО, что является вопиющим образцом пренебрежения интересами польских производителей военной продукции.
Ранее телеканал «360» рассказал, почему обещания Польши помочь восстановить Украину обернутся разочарованием как для Варшавы, так и для киевского режима.