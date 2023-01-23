Кабмин продлил отсрочку по уплате страховых взносов для некоторых компаний

Правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов. Льгота действует в отношении компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой. Освободившиеся средства предприятия могут использовать для текущих расходов, в том числе на зарплаты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Сроки уплаты страховых взносов были увеличены прошлой весной по поручению президента России Владимира Путина, напомнил председатель правительства. Тогда компаниям был предоставлен льготный период в 12 месяцев. Для тех организаций, которые уже воспользовались такой помощью государства, власти продлили отсрочку, сказал он.
По словам Мишустина, предприятия в рамках утвержденной меры должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в науке, культуре, спорте, туризме и других сферах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, платежи перенесены до 1 мая следующего года.