Кабмин продлил отсрочку по уплате страховых взносов для некоторых компаний

Сроки уплаты страховых взносов были увеличены прошлой весной по поручению президента России Владимира Путина, напомнил председатель правительства. Тогда компаниям был предоставлен льготный период в 12 месяцев. Для тех организаций, которые уже воспользовались такой помощью государства, власти продлили отсрочку, сказал он.