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Кабмин продлил отсрочку по уплате страховых взносов для некоторых компаний

Экономика
Кабмин продлил отсрочку по уплате страховых взносов для некоторых компаний

Правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов. Льгота действует в отношении компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой. Освободившиеся средства предприятия могут использовать для текущих расходов, в том числе на зарплаты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Сроки уплаты страховых взносов были увеличены прошлой весной по поручению президента России Владимира Путина, напомнил председатель правительства. Тогда компаниям был предоставлен льготный период в 12 месяцев. Для тех организаций, которые уже воспользовались такой помощью государства, власти продлили отсрочку, сказал он.

По словам Мишустина, предприятия в рамках утвержденной меры должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в науке, культуре, спорте, туризме и других сферах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, платежи перенесены до 1 мая следующего года.
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