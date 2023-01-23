Тела всех погибших при авиакатастрофе в Непале россиян опознаны

Напомним, самолет потерпел крушение в Непале 15 января. На борту воздушного судна находились 72 человека, включая четырех членов экипажа. Летевшая в самолете россиянка незадолго до отправления лайнера в рейс заходила в соцсети, где оставила последнее сообщение.