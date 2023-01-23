Тела всех погибших при авиакатастрофе в Непале россиян опознаны

Тела четырех граждан России, погибших при крушении самолета в Непале, опознаны, сообщил посол РФ в гималайском государстве Алексей Новиков.
Урны с прахом переданы представителям семей погибших россиян. Авиакомпания Yeti Airlines, которая эксплуатировала рухнувшее воздушное судно, взяла на себя все расходы по оказанию ритуальных услуг, пишет ТАСС.
Напомним, самолет потерпел крушение в Непале 15 января. На борту воздушного судна находились 72 человека, включая четырех членов экипажа. Летевшая в самолете россиянка незадолго до отправления лайнера в рейс заходила в соцсети, где оставила последнее сообщение.