Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Евросовета Мишель: ближайшие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине

Политика
Глава Евросовета Мишель: ближайшие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине

Предстоящие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил руководитель Европейского совета Шарль Мишель.

В беседе с изданием Mundo политик отметил, что события 2023 года и следующие ближайшие недели станут определяющими для будущего Запада.

«Ближайшие недели, две или три, являются решающими», — подчеркнул глава Евросовета.

Мишель добавил, что сейчас необходимо продолжить оказывать Украине всяческую поддержку.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета признал наличие сложностей при обсуждении новых санкций против России, пишет НСН.
Украина евросовет мишель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду