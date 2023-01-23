Глава Евросовета Мишель: ближайшие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине

Предстоящие две-три недели станут решающими в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил руководитель Европейского совета Шарль Мишель.
В беседе с изданием Mundo политик отметил, что события 2023 года и следующие ближайшие недели станут определяющими для будущего Запада.
«Ближайшие недели, две или три, являются решающими», — подчеркнул глава Евросовета.
Мишель добавил, что сейчас необходимо продолжить оказывать Украине всяческую поддержку.
Ранее сообщалось, что глава Европейского совета признал наличие сложностей при обсуждении новых санкций против России, пишет НСН.