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СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти 13-летнего школьника в Петербурге

Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти 13-летнего школьника в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга скончался 13-летний школьник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Напомним, что трагедия произошла в квартире дома на Стрельбищенской улице. Мужчина позвонил в экстренные службы. Он заявил, что не может попасть домой, где находится его сын-шестиклассник.

По адресу приехали полицейские и спасатели. Взломав дверь, они обнаружили ребенка, который был без сознания. Прибывшие медики попытались его спасти, но вскоре констатировали смерть.

В Москве ранее под окнами дома были найдены тела двух подростков. Следственный комитет возбудил дело по аналогичной статье, сообщило издание РИАМО.
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