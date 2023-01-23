СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти 13-летнего школьника в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга скончался 13-летний школьник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Напомним, что трагедия произошла в квартире дома на Стрельбищенской улице. Мужчина позвонил в экстренные службы. Он заявил, что не может попасть домой, где находится его сын-шестиклассник.
По адресу приехали полицейские и спасатели. Взломав дверь, они обнаружили ребенка, который был без сознания. Прибывшие медики попытались его спасти, но вскоре констатировали смерть.
В Москве ранее под окнами дома были найдены тела двух подростков. Следственный комитет возбудил дело по аналогичной статье, сообщило издание РИАМО.