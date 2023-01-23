Первая ракетка России Андрей Рублев пробился в 1/4 финала Australian Open

Россиянин Андрей Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне в матче четвертого круга Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 38 минут, завершилась победой шестой ракетки мира со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). За пять сетов Рублеву удалось 22 раза подать навылет и реализовать пять брейк-пойнтов из 12. Соперник российского теннисиста по четвертьфиналу определится позже.