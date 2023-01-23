Певица Анна Семенович рассказала о своем отношении к изменам партнера. По словам артистки, со временем она изменила мнение, хотя раньше относилась критично к предательствам.
Сейчас Семенович считает, что женщине стоит подумать, когда, с кем и почему произошла измена. Однако она призналась, что все равно не хочет знать о предательствах любимого человека.
«Мне бы не хотелось, конечно, знать об изменах моего мужчины. Ни в коем случае. Даже если он это делает. Это ранит. А зачем меня ранить? Не понимаю», — заявила Семенович в социальных сетях.
В конце прошлого года исполнительница призналась, что у нее появился мужчина, но связывать себя узами брака она не спешит. Семенович лишь отметила, что ее избранник богат, поэтому она уже присматривает себе обручальное кольцо.
Ранее артистка признавалась, что не потерпит, если мужчина сидит на шее у родителей. Она считает, что представитель сильного пола должен уметь зарабатывать деньги.