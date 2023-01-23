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Демократ Дурбин возложил на Байдена ответственность за ситуацию с секретными документами

Политика
Демократ Дурбин возложил на Байдена ответственность за ситуацию с секретными документами

Действия американского президента Джо Байдена в ситуации с хранением секретных документов у себя дома просто неприемлемы, заявил сенатор от Демократической партии США Дик Дурбин.

В беседе с журналистами CNN политик отметил, что действующий глава Белого дома утратил позицию морального превосходства по отношению к своему предшественнику Дональду Трампу, который уже был в подобном скандале с документами.

«Была ли это вина сотрудника или адвоката, не имеет значения. Выборное должностное лицо несет окончательную ответственность», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что сотрудники американского минюста провели обыск в частном доме Байдена и обнаружили еще шесть секретных документов, пишет НСН.
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