Демократ Дурбин возложил на Байдена ответственность за ситуацию с секретными документами

Действия американского президента Джо Байдена в ситуации с хранением секретных документов у себя дома просто неприемлемы, заявил сенатор от Демократической партии США Дик Дурбин.
В беседе с журналистами CNN политик отметил, что действующий глава Белого дома утратил позицию морального превосходства по отношению к своему предшественнику Дональду Трампу, который уже был в подобном скандале с документами.
«Была ли это вина сотрудника или адвоката, не имеет значения. Выборное должностное лицо несет окончательную ответственность», — подчеркнул сенатор.
Ранее сообщалось, что сотрудники американского минюста провели обыск в частном доме Байдена и обнаружили еще шесть секретных документов, пишет НСН.