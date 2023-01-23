Абрамченко: подразделение Tetra Pak помогло перезапустить российское производство упаковки

Проблемы с выпуском упаковки не раз становились темой обсуждения руководства России. В том числе отмечался рост цен на нее. Ситуация обострилась после ухода с российского рынка или изменения формата присутствия крупнейших иностранных производителей тары — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak и американской Ball Corporation, отметила зампред правительства.