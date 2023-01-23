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Абрамченко: подразделение Tetra Pak помогло перезапустить российское производство упаковки

Экономика
Абрамченко: подразделение Tetra Pak помогло перезапустить российское производство упаковки

Подразделение шведской компании Tetra Pak, работающее в России, участвует в выпуске упаковки, помогая тем самым перезапустить производство такой продукции в стране, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Проблемы с выпуском упаковки не раз становились темой обсуждения руководства России. В том числе отмечался рост цен на нее. Ситуация обострилась после ухода с российского рынка или изменения формата присутствия крупнейших иностранных производителей тары — норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak и американской Ball Corporation, отметила зампред правительства.

Сейчас, по ее словам, российское подразделение Tetra Pak принимает участие в эксперименте по восстановлению выпуска упаковки. Представители компании ведут себя очень комплементарно, помогают найти все необходимые решения, подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер также рассказала о планах сборки электроверсии Aurus. Сейчас автомобили класса люкс уже производят в Татарстане, пишет «ФедералПресс».
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