Съемки фильма «Ржавчина» с Болдуином продолжатся несмотря на обвинения в адрес актера

Создатели вестерна «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином продолжат съемки несмотря на обвинения в его адрес и смерть оператора Галины Хатчинс. Об этом рассказала адвокат компании-производителя фильма Rust Movie Productions Мелина Спэдаун.
По ее словам, кинокартина уже на пути к завершению. В съемках примут участие инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза, чтобы следить за процессом, отметила Спэдаун в беседе с Fox News. Адвокат добавила, что на площадке запретят использовать работающее оружие и любые боеприпасы.
Напомним, в октябре 2021 года Болдуин выстрелил на площадке из реквизитного пистолета, но вместо холостого в стволе оказался боевой патрон. Актер ранил Галину Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соузу. Врачам не удалось спасти оператора.
Недавно прокурор Мэри Кармак-Альтвайс объявила, что прокуратура штата Нью-Мексико предъявит Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве. Также обвинение хотят выдвинуть против Ханны Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.