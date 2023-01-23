Съемки фильма «Ржавчина» с Болдуином продолжатся несмотря на обвинения в адрес актера

По ее словам, кинокартина уже на пути к завершению. В съемках примут участие инспекторы по технике безопасности и члены профсоюза, чтобы следить за процессом, отметила Спэдаун в беседе с Fox News. Адвокат добавила, что на площадке запретят использовать работающее оружие и любые боеприпасы.