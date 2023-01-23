Пьяные девочки-подростки избили учительницу на вокзале в Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел на автовокзале в Кировске Ленинградской области. Там двое несовершеннолетних напали на учительницу из Кудрово.
По сообщениям СМИ, девочки-подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали педагога за волосы, били по лицу, а одна из незнакомок ударила женщину ногой в живот.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Пока не известно, что стало причиной конфликта. Проводится проверка.
В Подмосковье прокуратура заинтересовалась видео с избиением школьницы сверстницами, передает РИАМО. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.