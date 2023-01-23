Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пьяные девочки-подростки избили учительницу на вокзале в Ленобласти

Происшествия
Пьяные девочки-подростки избили учительницу на вокзале в Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел на автовокзале в Кировске Ленинградской области. Там двое несовершеннолетних напали на учительницу из Кудрово.

По сообщениям СМИ, девочки-подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Они хватали педагога за волосы, били по лицу, а одна из незнакомок ударила женщину ногой в живот.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Пока не известно, что стало причиной конфликта. Проводится проверка.

В Подмосковье прокуратура заинтересовалась видео с избиением школьницы сверстницами, передает РИАМО. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
избиение ленобласть учитель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду