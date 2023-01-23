В Ленобласти возле «Теремка» нашли труп мужчины с топором в голове

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины в Ленобласти. Труп гражданина в возрасте около 30 лет лежал рядом с кафе «Ешь мясо» и «Теремок» в поселке Ульяновка.
К полицейским поступила информация от очевидца. Он рассказал, что у погибшего в голове топор, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Ранее в Тихвинском районе Ленобласти топор стал орудием убийства. Пенсионер напал на свою соседку в подъезде. Избитую женщину он затащил в квартиру и отрубил ей голову, сообщило издание РИАМО.