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В Ленобласти возле «Теремка» нашли труп мужчины с топором в голове

Происшествия
В Ленобласти возле «Теремка» нашли труп мужчины с топором в голове

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины в Ленобласти. Труп гражданина в возрасте около 30 лет лежал рядом с кафе «Ешь мясо» и «Теремок» в поселке Ульяновка.

К полицейским поступила информация от очевидца. Он рассказал, что у погибшего в голове топор, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее в Тихвинском районе Ленобласти топор стал орудием убийства. Пенсионер напал на свою соседку в подъезде. Избитую женщину он затащил в квартиру и отрубил ей голову, сообщило издание РИАМО.
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