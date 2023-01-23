Власти США фактически отказались передавать Украине тяжелые танки Abrams, тем самым признав горькую правду о подлинном положении ВСУ. На это указали аналитики китайского издания Tencent.
Киевский режим на протяжении многих месяцев умоляет своих западных кураторов предоставить украинской армии современные танки стандартов НАТО, напомнили обозреватели из КНР. Пересказ их публикации предоставлен «ПолитРоссией».
«Разведка американцев знает Украину лучше самих украинцев. Знает она и о ситуации на поле боя», – заявили авторы Tencent.
Вашингтон осознает полную эфемерность надежд на некую «победу Киева», поэтому не собирается рисковать своей ценной боевой техникой, резюмировали китайские аналитики.
Ранее в МИД РФ предупредили об уничтожении российскими военными любого западного оружия на Украине, об этом информировал телеканал «360».