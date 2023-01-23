Британцы предложили оставить Джонсона на Украине после его слов о «неудаче» Путина

Британские читатели издания Daily Mail осудили бывшего премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона после его резких слов о президенте РФ Владимире Путине.
Политик прибыл на Украину с необъявленным визитом, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. На переговорах в Киеве Джонсон сказал, что чем раньше российский лидер «потерпит неудачу», тем лучше будет для мира.
«Он не в себе. Такое ощущение, что он хочет подорвать доверие к нынешнему британскому правительству», — возмутился один из пользователей Сети.
Следующий комментатор напомнил, что Джонсон является одним из поджигателей украинского конфликта. Если бы политик не вмешался, то Зеленский уже бы заключил мирные договоренности с Россией. Юзеры также подобрали для Джонсона подходящее место за пределами Британии.
«Как насчет того, чтобы Борис остался на Украине? Бесполезный шарлатан», — заключили читатели.
Ранее сообщалось, что бывший британский премьер посетил украинскую Бучу, пишет НСН. После этого Джонсон отправился в Киев на встречу с Зеленским.