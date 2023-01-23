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Серийный убийца котов получил 2,5 года колонии в Москве

Происшествия
Серийный убийца котов получил 2,5 года колонии в Москве

В Москве суд вынес приговор серийному убийце котов. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Зимой 2021-го мужчина устроил отстрел животных вблизи станции метро «Новые Черемушки». Свои действия он объяснил заботой об эпидемиологической обстановке в районе.

В Петербурге местного жителя отправили в колонию строгого режима за убийство таксы, передает телеканал «360». Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил собаку.
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