Потанин: российская экономика продемонстрировала удивительную стойкость к санкциям

Экономика РФ смогла дать отпор санкционному давлению западных стран, заявил предприниматель Владимир Потанин.
Владелец компании «Норникель» в беседе с журналистами РБК обратил внимание на то, что рестрикции действительно оказали влияние на жизнь страны на бытовом и производственном уровнях. Из-за этого поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов. Но в то же время страна смогла выдержать вышеуказанное давление, а правительство различными способами стимулирует инвестиционную активность.
Потанин добавил, что работа «пропагандистской машины недружественных стран» постоянно направлена на попытки дискредитации РФ, а также ее экономики. Но участники российского рынка должны продолжать свою деятельность, несмотря на все сложности.