Потанин: российская экономика продемонстрировала удивительную стойкость к санкциям

Владелец компании «Норникель» в беседе с журналистами РБК обратил внимание на то, что рестрикции действительно оказали влияние на жизнь страны на бытовом и производственном уровнях. Из-за этого поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов. Но в то же время страна смогла выдержать вышеуказанное давление, а правительство различными способами стимулирует инвестиционную активность.