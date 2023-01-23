Доктор Мясников перечислил веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каком случае необходимо обращаться к врачам при ОРВИ.
Доктор призвал не ехать в больницу при первых симптомах недуга. Вместо этого он посоветовал оставаться дома и не заражать других, например, в общественном транспорте.
«Вы должны понимать, когда обращаться к врачу: когда вы обезвожены, когда у вас упорная температура долго, когда одышка, когда снижается сатурация, что есть у многих после ковида», — пояснил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» .
Обращение к медикам при этих симптомах поможет вовремя определить возможные проблемы со здоровьем. Например, пневмонию, подчеркнул врач.