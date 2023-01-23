Вице-премьер Абрамченко: зерновые пошлины принесли бюджету России 250 млрд рублей

Введенная в 2021 году гибкая экспортная пошлина на зерновые позволила получить бюджету России за два года 250 млрд рублей. Все эти средства направляются на развитие агропромышленного комплекса (АПК) страны, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
По словам зампреда кабмина, когда принималось решение о введении указанных пошлин, власти договорились с сельхозпроизводителями, что эти деньги в рамках механизма зернового демпфера будут возвращаться аграриям обратно. И правительство придерживается этой договоренности, подчеркнула она.
При этом средства идут не только на нужды растениеводства, не только на компенсирующую субсидию селекционно-семеноводческих центов, но и на современные мощности по хранению продукции, и на льготный лизинг сельхозтехники, пояснила Абрамченко. А все эти мероприятия требуют мер поддержки со стороны государства, констатировала вице-премьер.