Вице-премьер Абрамченко: зерновые пошлины принесли бюджету России 250 млрд рублей

При этом средства идут не только на нужды растениеводства, не только на компенсирующую субсидию селекционно-семеноводческих центов, но и на современные мощности по хранению продукции, и на льготный лизинг сельхозтехники, пояснила Абрамченко. А все эти мероприятия требуют мер поддержки со стороны государства, констатировала вице-премьер.