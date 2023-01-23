«Блондинка» с Аной де Армас собрала восемь номинаций на антипремию «Золотая малина»

Ежегодная антипремия «Золотая малина» объявила номинантов. Рекордсменом по их числу стал фильм «Блондинка» с Аной де Армас, который собрал сразу восемь номинаций.
Картина претендует на звание «Худший фильм» и «Худший режиссер». В копилке «Блондинки» восемь номинаций, в двух категориях лента представлена дважды. Критики не оценили сценарий фильма, показанные пары и некоторых актеров второго плана. Также его могут признать худшим ремейком года, сообщает портал Razzie Award.
«Блондинка» рассказывает историю актрисы и модели Нормы Джин, которая известна миру, как Мэрилин Монро. Особое внимание в картине уделяется желанию знаменитости найти своего отца.