«Блондинка» с Аной де Армас собрала восемь номинаций на антипремию «Золотая малина»

Картина претендует на звание «Худший фильм» и «Худший режиссер». В копилке «Блондинки» восемь номинаций, в двух категориях лента представлена дважды. Критики не оценили сценарий фильма, показанные пары и некоторых актеров второго плана. Также его могут признать худшим ремейком года, сообщает портал Razzie Award.