Максакова считает, что Нетребко рано или поздно выдворят из Европы

Оперная исполнительница Мария Максакова раскритиковала коллегу Анну Нетребко. По мнению живущей на Украине певицы, российскую артистку рано или поздно выдворят из Европы.
Весной за границей начали прекращать сотрудничество с Нетребко, заставляя ее отречься от России. После этого оперная певица, давно живущая в Австрии, публично осудила действия родной страны. При этом она признавалась в интервью, что пытается усидеть на двух стульях.
Максакова высказалась о позиции артистки в эфире своего YouTube-канала. Она убеждена, что выраженная Нетребко позиция была ложной, а на самом деле оперная дива настроена пророссийски.
По мнению Максаковой, хитрость певицы будет работать недолго. Оперная исполнительница считает, что российскую артистку нужно выгнать из Европы и судить на Украине, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, Нетребко попала под санкции на Украине. Из-за этого оперной исполнительнице запрещено посещать эту страну.