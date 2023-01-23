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Байден приказал приспустить флаги США во всем мире после гибели людей в Монтерей-Парке

Происшествия
Байден приказал приспустить флаги США во всем мире после гибели людей в Монтерей-Парке

Флаги США будут приспущены во всем мире на время траура по погибшим при стрельбе в Монтерей-Парке в пригороде Лос-Анджелеса. Такое распоряжение отдал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Напомним, что злоумышленник открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года 21 января. В результате погибли десять человек. Еще девять получили различные ранения.

К настоящему моменту правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран. Его нашли мертвым в фургоне в 80 километрах от Монтерей-Парка. Предварительно, злоумышленник покончил с собой.
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