The Times: Джонсон неожиданно посетил Украину из-за скандала с махинациями

Неожиданная поездка бывшего британского премьера Бориса Джонсона на Украину может быть связана со скандалом вокруг его махинаций, передает The Times.
По информации журналистов, политик получил кредит в размере 800 тысяч фунтов для ремонта своих апартаментов. Получить деньги Джонсону помог его друг Ричард Шарп. Взамен его рекомендовали на должность руководителя ВВС.
Ранее сообщалось, что бывший британский премьер Джонсон прибыл в украинскую Бучу. Лондон и Киев официально не объявляли о его визите, пишет НСН. После этого политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства проинформировал экс-премьера о ситуации на поле боя.