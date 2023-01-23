The Times: Джонсон неожиданно посетил Украину из-за скандала с махинациями

Ранее сообщалось, что бывший британский премьер Джонсон прибыл в украинскую Бучу. Лондон и Киев официально не объявляли о его визите, пишет НСН. После этого политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства проинформировал экс-премьера о ситуации на поле боя.