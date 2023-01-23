Индийские астрофизики переполошились из-за редкого радиосигнала из космоса

Считается, что именно радиосигнал с такой длиной волны соответствует тем характеристикам, которыми должны обладать сигналы, поступающие от представителей внеземного разума. Дело в том, что подобное излучение исходит в космосе от водорода, самого распространенного элемента во Вселенной, сообщает Life.