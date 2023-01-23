Женщина узнала неприятную правду о своем супруге благодаря генеалогическому сайту

Пользовательница соцсети TikTok Марчелла Хилл узнала неприятную правду о своем супруге.
Как оказалось, мужчина приходится ей троюродным братом. Пока женщина была беременна, она случайно зашла на генеалогический сайт и обнаружила, что имена ее дедушки и бабушки, а также близких супруга совпадают. Изучив больше информации, мужчина и женщина поняли, что они родственники.
«Я никогда никому не говорила, что случайно вышла замуж за троюродного брата», — призналась она.
Несмотря на произошедшее, женщина не намерена расставаться с супругом. Пользователи Сети поинтересовались у Хилл, почему такая информация не всплыла наружу раньше. Выяснилось, что у влюбленных было закрытое торжество. Родственники на нем не присутствовали. Некоторые юзеры поспешили успокоить женщину, заверив, что между троюродными братьями и сестрами не такое близкое родство.