Женщина узнала неприятную правду о своем супруге благодаря генеалогическому сайту

Несмотря на произошедшее, женщина не намерена расставаться с супругом. Пользователи Сети поинтересовались у Хилл, почему такая информация не всплыла наружу раньше. Выяснилось, что у влюбленных было закрытое торжество. Родственники на нем не присутствовали. Некоторые юзеры поспешили успокоить женщину, заверив, что между троюродными братьями и сестрами не такое близкое родство.