Financial Times: создание многополярного мира окажется фатальным для доллара

Становление многополярного мира может разрушить существующий баланс долларовой системы. Об этом в статье для FT рассказал аналитик Credit Suisse Золтан Пожар. Он также назвал факторы, которые могут ускорить этот процесс.
Политические изменения в мире могут привести к соответствующим сдвигам в финансовой сфере, пролагает эксперт. Так, переход к экономической многополярности выражается в становлении китайского проекта «Один пояс, один путь», взаимодействии стран БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества.
Такие процессы будут ослаблять доллар, сохраняющий роль приоритетной валюты. Этому будет способствовать появление цифровых валют национальных банков и переход ряда стран на расчеты в национальных валютах.