Двухуровневую эстакаду возвели в аэропорту Домодедово

Как пишет издание «Вести Подмосковья», вод объекта транспортной инфраструктуры в эксплуатацию поможет автобусам и машинам скорее и свободнее доезжать до воздушной гавани. Длина нижнего уровня дороги достигает 560 метров, а верхнего – свыше 700 метров.