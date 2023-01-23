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Двухуровневую эстакаду возвели в аэропорту Домодедово

Общество
Двухуровневую эстакаду возвели в аэропорту Домодедово

Специалисты после шести лет строительных работ в подмосковном аэропорту Домодедово закончили строительство двухуровневой эстакады. Длина развязки составляет свыше километра.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», вод объекта транспортной инфраструктуры в эксплуатацию поможет автобусам и машинам скорее и свободнее доезжать до воздушной гавани. Длина нижнего уровня дороги достигает 560 метров, а верхнего – свыше 700 метров.

Верхний уровень будет использоваться пассажирами, вылетающими из терминала Т2, а нижний уровень предназначается для встречи прибывающих авиарейсами пассажиров. Планируется, что в сутки данная развязка сможет пропустить свыше 42 000 автотранспортных средств.
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