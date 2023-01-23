В Самаре задержали лидера «Совета матерей и жен» за распространение фейков о ВС РФ

Правоохранители задержали лидера так называемого движения «Совет матерей и жен» Ольгу Цуканову в аэропорту Самары. Гражданку подозревают в распространении недостоверных сведений о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».
Женщину доставили в отделение полиции, к дверям которого впоследствии приехали около десятка местных жительниц. Они устроили потасовку, кричали и стучали по окнам в попытке прорваться к стражам порядка. Вскоре Цуканову отпустили. Активистки тоже разошлись по домам.