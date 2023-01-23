Welt: создание западной танковой коалиции против России столкнется с большими проблемами

Ряд стран НАТО собирается создать танковую коалицию против России, которая будет поставлять тяжелую бронетехнику западных стандартов в распоряжение ВСУ. Однако уже на стадии образования эту структуру поджидают серьезные проблемы, сообщили журналисты немецкого издания Welt.
Они сослались на доклад военных экспертов из The International Institute for Strategic Studies (IISS), которые указали на возможный дефицит западных танков для Украины.
«Сколько танков действительно готовы к бою в краткосрочной перспективе?» — задались резонным вопросом аналитики IISS.
Обозреватели Welt в свою очередь подчеркнули, что только часть государств, обладающих тяжелыми танками Leopard 2, имеют и право, и желание предоставить их Украине.
Ранее телеканал «360» рассказал, когда власти ФРГ могут принять решение о поставках танков Leopard киевскому режиму.