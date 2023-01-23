Welt: создание западной танковой коалиции против России столкнется с большими проблемами

Ряд стран НАТО собирается создать танковую коалицию против России, которая будет поставлять тяжелую бронетехнику западных стандартов в распоряжение ВСУ. Однако уже на стадии образования эту структуру поджидают серьезные проблемы, сообщили журналисты немецкого издания Welt.