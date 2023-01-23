Замглавы МИД России Рябков признал противоречия с США по работе посольств

Позиции официальных Москвы и Вашингтона в отношении путей нормализации работы посольств не совпадают. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он обратил внимание, что государства разделяют точки зрения друг друга по поводу постановки самого вопроса. Однако между российскими и американскими предложениями по этому поводу заметна значительная разница, добавил дипломат.
«Другое дело, что пути к нормализации и улучшению условий функционирования посольств не всегда совпадают, а точнее, как правило, не совпадают», — признал Рябков.
Таким образом замминистра иностранных дел РФ прокомментировал скорый приезд в страну нового посла США в Москве Линн Трейси. По словам Рябкова, рабочий визит произойдет «в ближайшие дни». Об этом он рассказал журналистам.