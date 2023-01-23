Удешевление газа в Европе привело к наращиванию экспорта из США азиатским покупателям

Азиатское направление в январе стало более предпочтительным в сравнении с европейским для поставок американского спотового сжиженного природного газа (СПГ).Причина в снижении цен на энергоноситель в Евросоюзе (ЕС), что делает отгрузки менее выгодными, пишет «Коммерсантъ».
Тенденция может укрепиться, если ЕС потребуется меньше топлива для заполнения хранилищ предстоящей зимой, чем ожидалось. Несмотря на то, что США по итогам 2022 года стали крупнейшим экспортером СПГ в регион, резкие колебания цен не позволяют подписать долгосрочные контракты, тормозя инвестирование в новые проекты.
По данным Platts, за 20 дней с начала января США направили в Европу около 64% экспортированных грузов. В четвертом квартале 2022 года этот показатель в среднем составлял 70%. Доля поставок в Азию также изменилась, увеличившись с 22% до 29%.