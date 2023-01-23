Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замглавы МИД Рябков: ситуация не располагает для встречи России и США по ДСНВ

Политика
Замглавы МИД Рябков: ситуация не располагает для встречи России и США по ДСНВ

Консультативная комиссия России и США не назначила новую дату для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во время общения с прессой дипломат отметил, что сейчас обстановка не располагает к проведению такой встречи. Это особенно сложно с учетом эскалационного тренда в политике Вашингтона.

«Пока (даты встречи по ДСНВ. — Прим. ФАН) нет», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Договор СНВ единственным «живым» соглашением между Москвой и Вашингтоном, передает телеканал «360».
рябков сша дснв
Военкоры ФАН
Лучшие в аду