Замглавы МИД Рябков: ситуация не располагает для встречи России и США по ДСНВ

Консультативная комиссия России и США не назначила новую дату для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во время общения с прессой дипломат отметил, что сейчас обстановка не располагает к проведению такой встречи. Это особенно сложно с учетом эскалационного тренда в политике Вашингтона.
«Пока (даты встречи по ДСНВ. — Прим. ФАН) нет», — подчеркнул Рябков.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Договор СНВ единственным «живым» соглашением между Москвой и Вашингтоном, передает телеканал «360».