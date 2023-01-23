Людмила Поргина рассказала о планах семьи на наследство Инны Чуриковой

Актриса Людмила Поргина рассказала о планах мужа и сына народной артистки СССР Инны Чуриковой на наследство покойной супруги и матери. По некоторым данным, семья планирует продать особняк в подмосковном поселке Николина Гора.
Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ поинтересовалась у Поргиной судьбой наследства Чуриковой. Телеведущая отметила, что актриса и ее супруг Глеб Панфилов хотели продать особняк, стоимость которого составляет 300 млн рублей.
«Я это слышала, но я как-то очень мало верю. Я знаю их квартиру в центре, у Дворца пионеров на Воробьевых горах», — рассказала Поргина.
Более того, вдова Николая Караченцова считает, что муж Чуриковой не захочет переезжать в Дубай к сыну после смерти жены. Поргина уверена, что Панфилов предпочтет остаться в особняке, где растут розы и живут их собаки.