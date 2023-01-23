Двое детей пострадали при наезде иномарки на пешеходном переходе в Кургане

В Кургане двое школьников попали под колеса легковушки на пешеходном переходе. Им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает URA.RU.
Инцидент произошел на Гвардейской улице. По информации издания, водитель Audi 80 проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил двоих детей. Братья семи и девяти лет в тот момент возвращались домой от бабушки.
Мальчики получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали юных пациентов. Информация об их состоянии не поступала. Проводится проверка.
В Новосибирской области возобновили рассмотрение дела экс-депутата, который наехал на ребенка и оставил его на месте ДТП. Решение о примирении сторон обжаловала прокуратура, передает «Царьград».