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Бывший муж Ларисы Удовиченко объяснил, как актриса сломала позвоночник

Общество
Бывший муж Ларисы Удовиченко объяснил, как актриса сломала позвоночник

Бывший муж актрисы Ларисы Удовиченко, пианист Геннадий Болгарин, рассказал, как она сломала позвоночник. По его словам, несчастный случай произошел с артисткой дома, а не на работе.

Болгарин утверждает, что звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» неудачно упала дома. Удовиченко вызвали скорую, оказали ей помощь и отвезли в больницу, сообщил пианист.

Сейчас актриса находится дома рядом с дочерью Марией, отметил экс-супруг артистки. Болгарин добавил, что подобное происходит с его бывшей женой не в первый раз.

«Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», — поделился он в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Высказывание пианиста возмутило сидевшую в студии певицу и телеведущую Ольгу Орлову. Она саркастично назвала Болгарина «джентльменом уровня «бог»».

Артистка заявила, что пила шампанское с Удовиченко, передает «Вечерняя Москва». По словам Орловой, у актрисы все в порядке с этим — она человек, который умеет пить.
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