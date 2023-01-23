Бывший муж Ларисы Удовиченко объяснил, как актриса сломала позвоночник

Бывший муж актрисы Ларисы Удовиченко, пианист Геннадий Болгарин, рассказал, как она сломала позвоночник. По его словам, несчастный случай произошел с артисткой дома, а не на работе.
Болгарин утверждает, что звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» неудачно упала дома. Удовиченко вызвали скорую, оказали ей помощь и отвезли в больницу, сообщил пианист.
Сейчас актриса находится дома рядом с дочерью Марией, отметил экс-супруг артистки. Болгарин добавил, что подобное происходит с его бывшей женой не в первый раз.
«Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», — поделился он в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Высказывание пианиста возмутило сидевшую в студии певицу и телеведущую Ольгу Орлову. Она саркастично назвала Болгарина «джентльменом уровня «бог»».
Артистка заявила, что пила шампанское с Удовиченко, передает «Вечерняя Москва». По словам Орловой, у актрисы все в порядке с этим — она человек, который умеет пить.