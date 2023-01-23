Писториус пообещал скорое решение властей ФРГ о поставках танков Leopard на Украину

Берлин в ближайшее время может принять решение по поставкам тяжелых танков Leopard киевскому режиму. Об этом заявил Борис Писториус, недавно назначенный министром обороны ФРГ.
Он ответил на вопрос журналистов телеканала ARD, как долго правительство Олафа Шольца собирается затягивать предоставление ВСУ тяжелой бронетехники немецкого производства.
«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — сообщил Писториус.
Ранее он подтвердил, что ФРГ пока воздержится от предоставления Украине танков Leopard, однако изучит техническое состояние этой боевой техники на случай ее будущей отправки в распоряжение ВСУ.
Ранее телеканал «360» изложил жалобу украинского президента Владимира Зеленского на скромную помощь стран НАТО при обеспечении ВСУ современными танками.