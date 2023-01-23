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«В ближайшие дни»: замглавы МИД Рябков сообщил о скором прибытии нового посла США

Политика
«В ближайшие дни»: замглавы МИД Рябков сообщил о скором прибытии нового посла США

Новый американский посол в Москве Линн Трейси в ближайшие дни прибудет на территорию России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Трейси стала первой женщиной, которая заняла пост руководителя дипломатической миссии США в России за всю историю отношений стран. До этого журналисты РБК сообщали, что новый посол прибудет в Москву в конце января.

«В ближайшие дни», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее сообщил, что Трейси утвердили на должность недавно, и, насколько ему известно, она с нетерпением ждет начала своей работы, передает телеканал «360».
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