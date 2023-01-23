«В ближайшие дни»: замглавы МИД Рябков сообщил о скором прибытии нового посла США

Новый американский посол в Москве Линн Трейси в ближайшие дни прибудет на территорию России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Трейси стала первой женщиной, которая заняла пост руководителя дипломатической миссии США в России за всю историю отношений стран. До этого журналисты РБК сообщали, что новый посол прибудет в Москву в конце января.
«В ближайшие дни», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее сообщил, что Трейси утвердили на должность недавно, и, насколько ему известно, она с нетерпением ждет начала своей работы, передает телеканал «360».