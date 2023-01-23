The Guardian: Бербок подала Польше опасный сигнал о поставках танков ВСУ

Германия не будет мешать Польше и другим союзникам ФРГ в отправке на Украину тяжелых танков. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По ее словам, Берлин не будет возражать, если Варшава предоставит киевскому режиму немецкие танки Leopard. Однако политик добавила, что этот вопрос им до сих пор никто не задавал.
«На данный момент этот вопрос не был задан, но если бы нас спросили, мы бы не стали препятствовать», — приводит слова Бербок издание The Guardian.
Так, власти Германии послали опасный сигнал о готовности к эскалации конфликта на Украине. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что также ожидает скорейшего решения по вопросу о поставках ВСУ немецких Leopard. Он добавил, что правительству страны необходимо учитывать множество факторов, в частности, последствия для безопасности населения Германии.