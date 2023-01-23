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Рябков: заявления США о передаче Украине ракет ATACMS являются частью психологической войны

Армия
Рябков: заявления США о передаче Украине ракет ATACMS являются частью психологической войны

Заявления США о возможности отправки на Украину дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS являются элементом психологической войны, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По поводу анонса Белого дома Рябков высказался в понедельник, 23 января. Дипломат подчеркнул, что поставка этих ракет на Украину повлечет за собой эскалацию кризиса.

«Эскалация — опаснейший путь, последствия могут быть непредсказуемыми», — напомнил Рябков.

Дипломат отметил, что несмотря на попытки оппонентов России «повышать ставки», все цели специальной военной операции на Украине ббудут достигнуты в любом случае.
рябков Украина atacms
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